Seniorenbeirat lädt Senioren ein

Schwarmstedt. Der Seniorenbeirat Schwarmstedt lädt herzlich ein zu einer Besichtigung des Feuerwehrgerätehauses und der Gerätschaften mit anschließender praktischer Übung.Treffpunkt ist am Donnerstag, 27. September, um 16 Uhr am Feuerwehrgerätehaus Mühlenweg 1 in Schwarmstedt.