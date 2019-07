Besuch im klingenden Museum

Schwarmstedt. Der Senioren- und Behindertenbeirat lädt Interessierte herzlich ein, am Donnerstag, 8. August, um 16 Uhr zu einem Besuch in Harry's klingendem Museum. Die Teilnehmer treffen sich vor dem Museum in der Neustädter Straße 25 in Schwarmstedt.