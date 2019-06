Betrunken mit dem Pkw unterwegs

Schwarmstedt. Am Freitagabend letzter Woche gegen 23.50 Uhr, wurde durch die

Polizei in der Straße Vor dem Buchholze in Schwarmstedt ein Pkw kontrolliert. Die Beamten stellten bei dem 32-jährigen Mann aus Schwarmstedt Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,50 Promille.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein sichergestellt.