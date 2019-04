Bewerbungsmappen-Check für Berufsrückkehrende

Bewerbungsmappen-Check für Berufsrückkehrende

Heidekreis. Die Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis bietet in den Räumlichkeiten des Landkreises an der Harburger Straße 2 (3. OG, Zimmer 319) am Dienstag, 7. Mai, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr einen Bewerbungsmappen-Check für Frauen, die nach der Familienzeit wieder in den Beruf einsteigen wollen oder sich umorientieren möchten, an. Bei vielen Jobsuchenden liegt die Zeit der letzten Bewerbung schon einige Jahre zurück. Um eine gezielte und passgenaue Bewerbung auf ein Stellenangebot abzugeben und sich nicht durch zahllose Ratgeber und Tutorials verwirren zu lassen, werden zukünftige Jobinhaber bei der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft konstruktiv, diskret und qualifiziert beraten. Die Expertin Gisela Schöfer zeigt allen Interessierten, worauf es im Bewerbungsdschungel ankommt und erarbeitet mit ihnen gemeinsam eine individuelle Bewerbungsmappe. Interessierte werden gebeten, bereits vorhandene Bewerbungsunterlagen oder zumindest einen Lebenslauf mitzubringen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es entstehen keine Gebühren.

Nähere Informationen zur Koordinierungsstelle Frau &Wirtschaft Heidekreis sind telefonisch erhältlich unter (0 51 91) 97 06 12 oder finden sich im Internet unter www.koostelle-heidekreis.de.