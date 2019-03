Bilderbuchkino im großen Saal des Uhle-Hofes

Schwarmstedt. Am Mittwoch, 3. April, sind wieder alle Kinder ab vier Jahren um 15.30 Uhr zum Bilderbuchkino in den großen Saal im Uhle-Hof eingeladen. Der Veranstalter ist die Samtgemeindebücherei Schwarmstedt. Vorgestellt wird das Buch „Die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer, der nicht aufwachen wollte“ von Sabine Bohlmann und Kerstin Schoene: Endlich ist der Frühling da und die Siebenschläfer erwachen aus ihrem Winterschlaf. Alle, außer einem: Es ist der kleine Siebenschläfer, der im Herbst viel zu spät ins Bett gegangen ist, und deshalb noch ganz tief schläft. Ein Tier nach dem anderen kommt herbei, um ihn zu wecken, aber was sie sich auch einfallen lassen, der kleine Siebenschläfer will einfach nicht aufwachen. Oder vielleicht doch? Im Anschluss wird im Saal gemeinsam gebastelt. Dauer der Veranstaltung: 45 bis 60 Minuten; Eintritt: einen Euro (Begleitperson frei).