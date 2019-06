Bilderbuchkino im großen Saal des Uhle-Hofes

Schwarmstedt. Am Mittwoch, 19. Juni, sind alle Kinder ab vier Jahren um 15.30 Uhr zum Bilderbuchkino in den großen Saal im Uhle-Hof eingeladen. Der Veranstalter ist die Samtgemeindebücherei Schwarmstedt. Vorgestellt wird das Buch „Alles vermurkst! oder Auch ein kleiner Rabe kann ein echter Helfer sein!“ von Nele Moost und Annet Rudolph: Alle sollen mithelfen. Kein Problem für den kleinen Raben Socke, oder? Doch ganz so leicht ist es nicht: Erst lässt er sich ablenken, dann verstrickt er sich mit Frau Dachs in eine Diskussion über richtiges Helfen, stört mit seinem Helfen die anderen und am Ende ist alles vermurkst. Aber Socke gibt nicht auf. Kurzerhand macht er seinen eigenen Helferladen auf und zeigt allen, wie es geht!

Anschließend wird im Saal auch gemeinsam gebastelt. Dauer der Veranstaltung: 45 bis 60 Minuten; Eintritt: einen Euro (Begleitperson frei).