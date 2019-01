Bilderbuchkino im großen Saal des Uhle-Hofes

Schwarmstedt. Am Mittwoch, 6. Februar, sind alle Kinder ab vier Jahren um 15.30 Uhr zum Bilderbuchkino in den großen Saal im Uhle-Hof eingeladen. Der Veranstalter ist die Samtgemeindebücherei Schwarmstedt. Vorgestellt wird das Buch „Dr. Brumm und der Megasaurus“ von Daniel Napp: Dr. Brumm macht das, was er jeden Freitag macht: Gartenarbeit. Als er sein Gemüsebeet umgräbt, stößt er auf etwas sehr Ungewöhnliches – einen waschechten Dinoknochen! Mit Hilfe von Dachs und Pottwal gräbt Dr. Brumm auch noch den Rest des Dinos aus und in Nullkommanix steht ein gigantisches Megasaurus-Skelett in seinem Garten.

Anschließend wird im Saal auch gemeinsam gebastelt. Dauer der Veranstaltung: 45 bis 60 Minuten; Eintritt: einen Euro (Begleitperson frei).