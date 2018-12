Bilderbuchkino in Schwarmstedt

Schwarmstedt. Am Mittwoch, 12. Dezember, sind alle Kinder ab vier Jahren um 15.30 Uhr zum Bilderbuchkino in die Samtgemeindebücherei im Uhle-Hof eingeladen. Vorgestellt wird das Buch „Ein kleines Stück vom Glück“ von Robert Barry und Ute Krause: Herrn Willobies Weihnachtsbaum passt einfach nicht ins Haus. Deshalb muss die die lange Spitze ab, schnipp schnapp. So kommen auch Diener Baxter und Gärtner Tim zu ihrem Traum von einem Weihnachtsbaum. Doch der ist immer noch zu groß. Schnipp, schnapp, die Spitze ab und weg damit! Bär, Fuchs, Hase und Maus warten nur darauf. So bekommt ein jeder seinen ganz persönlichen Weihnachtsbaum und ein kleines Stück vom großen Weihnachtsglück.

Anschließend wird gemeinsam gebastelt. Dauer der Veranstaltung: 45 bis 60 Minuten;

Eintritt: einen Euro (Begleitperson frei).