Bildervortrag

Schwarmstedt. Der Seniorenbeirat Schwarmstedt lädt herzlich ein in sein Büro, Hauptstraße 4, am Donnerstag, 9. Mai, um 16 Uhr, zu einer Expeditionsreise zu den Inuit-Orten in Westgrönland und in Nunavut (Nordostkanada). Wie immer bei Kaffee, Tee und Keksen.

Der Eintritt ist frei.