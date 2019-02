Bildungsinteressierte sind willkommen

Integrationsfachtag „Bildung für Neuzugewanderte“

Heidekreis. Die Kommunale Bildungskoordinatorin des Heidekreises lädt ein zum Integrationsfachtag „Bildung für Neuzugewanderte“. Die Veranstaltung beinhaltet das grundsätzliche Thema der Elternmitwirkung im schulischen Kontext und ist ausgerichtet für Lehrkräfte, Elternvertretungen, Migrationsberatungen und offen für alle Bildungsinteressierte. Der Fachtag findet statt am Mittwoch, 27. Februar, von 14 bis 17.30 Uhr in den Räumen der Kooperativen Gesamtschule in Schneverdingen, Am Timmerahde 28-30. Um Anmeldung bis zum 20. Februar wird gebeten.Das Programm bietet einen Vortrag von Julia Nohn, Islamwissenschaftlerin und Arabistin M.A., zum Thema „Schule in islamischen Ländern und die Rolle der Eltern“. Nohn hat mehrere Jahre in arabischen und islamischen Ländern studiert, geforscht und gearbeitet. Im Rahmen der Schulbuchforschung hat sie unter anderem im Jemen und im Sudan Schulbücher und Lehrpläne untersucht, Schulen angesehen sowie Unterrichtsbeobachtungen durchgeführt. Regelmäßig referiert sie im In- und Ausland zu Themen wie Diversität im Unterricht, Interkulturalität und Lernkulturen im internationalen Vergleich. Des Weiteren wird Werner Sacher, emeritierter Professor für Schulpädagogik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, die Zielsetzung, das Verständnis und die Aufgabenbereiche einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen Schule und Elternhaus beleuchten. Eltern haben einen weitaus größeren Einfluss auf die Bildungserfolge ihrer Kinder als alle pädagogischen Institutionen und Professionen. Das gilt auch für Zugewanderte aus anderen Kulturkreisen. Auf die Situationen von Familien aus nicht deutschen Herkunftsländern wird im Beitrag besonders eingegangen. Im Anschluss daran berichtet Anke Renken, Lehrerin an der KGS Schneverdingen, über die „Starke Schule“ und das „Willkommen heißen von Flüchtlingen“.Anmeldungen nimmt Susanne Hinrichs, Kommunale Koordinatorin der Bildungsangebote für Neuzugewanderte des Heidekreises, per E-Mail unter s.hinrichs@heidekreis.de gern entgegen.