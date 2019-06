Bläsergruppen der KGS suchen Nachwuchs

Öffentliches Konzert am 18. Juni ab 18.30 Uhr in der Mensa

Schwarmstedt. In der KGS Schwarmstedt gibt es seit 2003 Bläsergruppen, in denen Schüler aus allen drei Schulzweigen gemeinsam musizieren. Zum einen mit einer Musiklehrkraft der Schule als Orchester, zum anderen in Kleingruppen mit Musiklehrkräften der Musikschule Heidekreis. Nicht nur in Schwarmstedt hat sich das Bläserklassenkonzept seit vielen Jahren bewährt, bietet es den Kindern ein schönes Hobby und trägt es durch das Spiel auf den Instrumenten dazu bei, Konzentration und Ernsthaftigkeit zu stärken. Aber natürlich kommen auch der Spaß am gemeinsamen Musizieren und ein besonderer Zusammenhalt durch die Proben und die Auftritte als Pluspunkte dazu.Schüler, die in diesem Sommer neu an der KGS angemeldet worden sind, haben die Chance, sich noch für die neue Bläsergruppe anzumelden, da noch wenige Plätze frei sind. Das Angebot kostet 40 Euro im Monat, davon wird der Unterricht bei der Musikschule und die Ausleihgebühr für die Instrumente bezahlt. Außerdem gehört es dazu, dass man Mitglied im Eltern- und Förderkreis der Schule wird, der das Projekt von Anfang an begleitet, verwaltet und unterstützt.Wer sich nicht sicher ist, ob das Musizieren etwas für das eigene Kind ist, kann in der Mensa am Dienstag, 18. Juni, ab 18.30 Uhr bei freiem Eintritt schauen und besonders hören, wie es bei den verschiedenen Gruppen zugeht. Projektleiter Johnny Groffmann und seine Kollegin Viviane Rübke werden mit ihren Bläsergruppen ein bemerkenswertes Programm bieten.Das Konzert ist natürlich auch für die Angehörigen der aktiven Bläser und für alle Schwarmstedter Musikliebhaber offen.