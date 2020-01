„Blaue-Mappe-Singen“ im freien Gottesdienst

Schwarmstedt. Die blaue Liedermappe ist fester Bestandteil der Kirchengemeinde und wird in Gottesdiensten regelmäßig genutzt. Moderne und fetzige, aber auch ruhige Lieder mit neuen Texten heben sich von den Chorälen des „normalen“ Gesangbuchs ab. Aber wer kennt alle 70 Songs aus der blauen Mappe? Es gibt jetzt die Gelegenheit, sehr viele davon kennenzulernen. In einem Gottesdienst in freier Form singen die Teilnehmer am Sonntag, 9. Februar, zur gewohnten Gottesdienstzeit um 10.30 Uhr die blaue Mappe rauf und runter. Zum Atemholen beschäftigen sich die Besucher mit Texten, Gedanken und Gebeten rund um das Singen und die Musik. Die musikalische Begleitung übernehmen Clara Liliane Strutz und Sven Quittkat.