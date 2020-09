Bloggen für Einsteigerinnen

Neues Online Seminar mit Gabriela Meyer

Heidekreis. Bloggen macht unendlich viel Spaß und bereichert das Leben. Täglich erscheinen weltweit rund 50.000 neue Blogs. Immer mehr Blogger leben vom Bloggen und haben es zu ihrem Beruf gemacht. Sie wollen mit ihrem eigenen Blog starten, wissen aber nicht, wie sie anfangen sollen und das perfekte Thema finden? In diesem Webinar werden die Teilnehmerinnen lernen, wie sie ganz einfach und schnell einen Blog aufsetzen und ihn toll aussehen lassen. Grundlagen wie das Finden eines Blognamens, Tipps zum Schreiben gehören ebenso dazu wie Vermarktungsideen.Inhalt: Mein eigenes Blog-Konzept: Wen will ich erreichen, worüber möchte ich schreiben, was will ich erreichen? Themenfinden und Umgang mit Storytelling; Best Practice Blog Beispiele; Editor-Know-how: Blogpost-Formate, Blognamen finden, SEO; die richtige Plattform und das richtige Design finden für den Blog; Tipps für besseres Schreiben und Umgang mit Fotos.Das Webinar ist kostenlos und findet am Mittwoch, 30. September, von 9 bis 11 Uhr per Videokonferenz über Zoom statt. Anmeldung bitte bis zum 28. September bei der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis, Telefon (0 51 91) 97 06 12 oder koostelle@heidekreis.de.