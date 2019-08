Blutspende-Aktion

DRK Schwarmstedt lädt ein

Schwarmstedt. Der DRK-Ortsverein Schwarmstedt ruft zur Blutspende am Donnerstag, 5. September, von 15 bis 19.30 Uhr in den Räumen der Schule an der Alten Leine, Am Schloonberg 11 in Schwarmstedt auf. Im der Sommerzeit sinkt die Zahl der Blutspenden jedes Jahr. Viele ziehen die Zeit im Freien der Blutspende vor oder verreisen und können deshalb keine Blutspendetermine besuchen. Der Bedarf der Krankenhäuser bleibt hoch und das Blut wird knapp. Jeden Tag werden 15.000 Blutspender benötigt, um den Bedarf an Blutkonserven sicherzustellen. Spender sollten einen gültigen Personalausweis sowie den Unfallhilfe- und Blutspendepass mitbringen. Im Anschluss wird zum Büfett eingeladen. Der DRK-Ortsverein Schwarmstedt würde sich über eine gute Beteiligung und überErstspender freuen.