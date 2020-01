Blutspende

Lindwedel. Am Freitag, 21. Februar, von 16 bis 20 Uhr findet die Blutspende-Aktion der IG Blutspende Lindwedel zusammen mit dem DRK in der Schule in Lindwedel statt. Nach der Ruhephase können die Teilnehmer sich am Büffet stärken. Spenden dürfen alle ab dem 18. Lebensjahr. Bitte unbedingt den Personalausweis und – falls vorhanden – den Blutspenderpass mitbringen (ab sofort steht auch eine APP „Blutspende“ vom DRK zur Verfügung.)