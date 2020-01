Blutspende

Schwarmstedt. Der DRK-Ortsverein Schwarmstedt ruft zur Blutspende am Donnerstag, 30. Januar, von 15 bis 19.30 Uhr in den Räumen der Schule an der Alten Leine, Am Schloonberg 11 in Schwarmstedt auf. Jeden Tag werden 15.000 Blutspenden benötigt, um den Bedarf an Blutkonserven sicherzustellen. Der DRK-Ortsverein Schwarmstedt würde sich sehr freuen, wenn Blutspender auch ihre Freunde für eine Blutspende begeistern können. Auch Erstspender sind herzlich willkommen. Spender sollten einen gültigen Personalausweis sowie den Unfallhilfe- und Blutspendepass mitbringen. Im Anschluss werden die Spender zum Büfett eingeladen.