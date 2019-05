Blutspende in Lindwedel

Im Sommer gemeinsam zu Lebensrettern werden

Lindwedel. Blutspenden ist wichtig und rettet Leben. Jedes Jahr werden neue Blutspender gesucht, um den Bedarf und die Versorgung konstant zu decken. Deshalb fordert der DRK-Blutspendedienst NSTOB in einer Sommeraktion unter dem Motto „Spender werben Spender“ alle Mitmenschen auf, im Sommer zu Blutspendefreunden zu werden und sich gegenseitig zum Blut spenden zu motivieren.Der Sommer naht, die gute Laune steigt und jeder freut sich auf die warme Jahreszeit. Beim DRK-Blutspendedienst zeigt sich gerade zur Reisezeit, dass regelmäßig neue Blutspender gebraucht werden. Alleine seit 2010 hat der DRK-Blutspendedienst NSTOB 50.000 Stammspender aufgrund des hohen Spenderalters oder Krankheit verloren. Neue, insbesondere junge Blutspender sollen angesprochen und von der Blutspende überzeugt werden. Darum gibt es eine besondere Sommeraktion „Blutspendefreunde“. Jeder Blutspender, der einen Erstspender zur Spende mitbringt, erhält ein Badehandtuch als besonderes Dankeschön, passend für die heißen Tage in Form eines „Lebensretter“-Badetuchs.Daher lädt die Interessen-Gemeinschaft am Freitag, 14. Juni, alle Menschen zur Blutspende in die Grundschule Lindwedel, Schulstraße 2 ein. Das gesamte Team wird von 17 bis 20 Uhr vor Ort sein und freut sich auf alle Blutspender. Im Anschluss wartet noch ein leckerer Imbiss.Mitzubringen ist der Personalausweis, Zeit und wenn vorhanden der Blutspendeausweis.