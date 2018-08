Blutspendeaktion

Schwarmstedt. Der DRK-Ortsverein Schwarmstedt ruft zur Blutspende am Donnerstag, 6. September, von 15 bis 19.30 Uhr in den Räumen der Schule an der Alten Leine, Am Schloonberg 11 in Schwarmstedt auf. Grundsätzlich kann jeder gesunde Erwachsene ab 18 Jahren (Erstspender von 18 bis 64 Jahren) Blut spenden. Mehrfachspender können nach individueller Entscheidung des Arztes vom DRK-Blutspendendienst bis zu einem Alter von 72 Jahren (bis 73.Geburtstag) spenden. Frauen können viermal, Männer sechsmal, innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Spender sollten den Unfallhilfe- und Blutspendepass sowie einen gültigen Personalausweis mitbringen. Eine Blutspende, inklusive kostenlosem Gesundheitscheck, einschließlich Ruhezeit und einem Imbiss dauert knapp eine Stunde:

eine Stunde, in der jeder zum Lebensretter werden kann. Im Anschluss wird zum Büfett und zum Grillen eingeladen. Am Weltblutspendertag am 14. Juni konnte der DRK-Ortsverein Schwarmstedt 132 Spender begrüßen. Der DRK-Ortsverein Schwarmstedt würde sich über eine gute Beteiligung freuen.