Blutspendetermin

Lindwedel. Am Freitag, 2. Oktober, von 17 bis 20 Uhr findet eine Blutspende-Aktion mit dem DRK in der Schule in Lindwedel statt. Die Spender werden gebeten, ohne Begleitung und ohne Kinder zu kommen. Zur Stärkung gibt es eine Bratwurst vom Grill oder ein Schnitzel mit Brötchen. Bitte die Hygieneregeln beachten. Spenden dürfen alle ab dem 18.Lebensjahr. Bitte unbedingt den Personalausweis und falls vorhanden den Blutspenderpass mitbringen.

Ab sofort steht auch eine APP „Blutspende“ vom DRK zur Verfügung.