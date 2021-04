Blutspendetermin

Schwarmstedt. Am Donnerstag, 15. April, findet in der Zeit von 15 bis 19.30 Uhr ein Blutspendetermin in der Schule an der Alten Leine, Schloonberg 11, statt. Das DRK-Kreisbereitschafts-Team und der DRK-Ortsverein Schwarmstedt haben die Abläufe an die gültigen Hygiene- und Abstandsregeln angepasst. Es wird wieder ein Einbahnstraßensystem eingerichtet und dadurch ist zu jeder Zeit der Mindestabstand zwischen den Spendern gewährleistet. Noch vor der Anmeldung werden die Spender nach ihrem Gesundheitszustand befragt, es gibt eine kontaktlose Temperaturmessung und ein Mundschutz wird ausgehändigt. Die übliche Stärkung nach der Blutspende kann aktuell nicht in Buffetform angeboten werden. Stattdessen kann aus verschiedenen Menüs das Essen zum Mitnehmen vom Imbisswagen ausgesucht werden. Die Bestellungen werden bereits während der Blutentnahme abgefragt. Blutspenden kann jeder gesunde Mensch vom 18. bis 72. Lebensjahr.