Blutspendetermin in Lindwedel

Lindwedel. Am 18. April 1964 fand die erste Blutspendeaktion des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Lindwedel statt. 85 Spender waren damals dem Aufruf der Interessen-Gemeinschaft und des DRK gefolgt. Mittlerweile hat sich die Einwohnerzahl in Lindwedel nahezu verdoppelt.

Doch die Anzahl der Blutspender ist rückläufig. Im August 2018 fanden nur 44 tapfere Spender den Weg in die Grundschule. Durch das Helferteam der IG Blutspende kamen noch zehn Spenden dazu. Heute, wie auch vor 55 Jahren, sind viele Patienten in Not auf Blutpräparate angewiesen. Besonders Krebs- und Herzerkrankte sowie Unfallpatienten können oft nur durch Präparate aus Spenderblut überleben.

Am Freitag, 8. Februar, haben die mutigen Spender ab dem 18. Lebensjahr die Möglichkeit zum Lebensretter zu werden. In der Grundschule Lindwedel, Schulstraße 2, stehen zwischen 17 und 20 Uhr wieder viele ehrenamtliche Helfer bereit, den kleinen Piks so angenehm wie möglich zu machen. Mitzubringen sind ein bisschen Mut, ganz wichtig – der Personalausweis und wenn vorhanden der Blutspenderpass. Im Anschluss an die Blutspende steht für die Spender ein Imbiss bereit. Für die Kinder der Blutspender bietet Sara von Haacke vom Schützenverein Lindwedel eine Kinderbeschäftigung in den Räumen der Grundschule an. Das Team des DRK und die IG Blutspende bitten um rege Teilnahme.