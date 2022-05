BMW gestohlen

Lindwedel: Fahrzeugdiebe entwendeten in der Nacht zu Montag, gegen 3 Uhr von

einem Grundstück an der Straße Am Waldeck einen weißen BMW X6 im Wert von rund

45.000 Euro. Hinweise zum Geschehen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau

unter (0 51 91) 9 38 00 entgegen.