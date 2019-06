Boden und Wände mit Farbe beschmiert

Schwarmstedt. In der Zeit von Donnerstag, 30.Mai, 10 Uhr, bis Freitag, 31. Mai, 8 Uhr, beschmierten unbekannte Täter zum einen in der Straße Am Beu mehrere Wände der KGS Schwarmstedt und zum anderen den Boden des Eingangsbereiches eines nahegelegenen Elektromarktes in der Kirchstraße mit pinker Markierungsfarbe. Die Polizei Walsrode

erbittet Hinweise unter Telefon (0 51 61) 98 44 80.