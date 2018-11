Brand eines Love-Mobils

Marklendorf: An der B 214 in Marklendorf geriet am Mittwochabend, 31. Oktober, gegen 23 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache ein dem Rotlichtgewerbe zuzuordnendes Wohnmobil in Brand. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.