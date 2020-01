Brandstiftung: Jagdhütte brennt

Engehausen. Am Sonntagnachmittag setzen Unbekannte eine am Waldrand liegende Jagdhütte an der Dorfstraße in Essel in Brand. Dazu entzündeten sie hinter der Hütte gelagerte Paletten. Das Feuer griff von dort auf die Rückwand und anschließend auf den Dachstuhl des Gebäudes über. Die Feuerwehr löschte den Brand. Menschen wurden nicht verletzt. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 80 03 50 in Verbindung zu setzen.