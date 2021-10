Briefkasten zerstört

Schwarmstedt. Unbekannte Täter machten sich in der Nacht von Montag, 18. Oktober,

zu Dienstag, 19. Oktober, um 4.55 Uhr, an einem Briefkasten im Birkenkamp zu

schaffen. Sie rissen dabei gewaltsam das Briefkastengehäuse von der an einem

Pfosten befestigten Rückwand. Die Postsendungen verteilten sich auf dem Boden.

Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Hinweise zur Tat

nimmt die Polizei Schwarmstedt unter der Telefonnummer (0 50 71) 80 03 50 entgegen.