Bücherei wieder offen

Tragen eines Mundschutzes wird empfohlen

Schwarmstedt. Die Samtgemeindebücherei Schwarmstedt hat ab Montag, 4. Mai, wieder geöffnet. Die Öffnungszeiten sind Montag und Dienstag von 15 bis 18 Uhr, Mittwoch geschlossen, Donnerstag von 15 bis 19 Uhr und Freitag von 9 bis 12 Uhr.Es wird um Beachtung folgender Punkte gebeten: In den nächsten Tagen bekommt jeder Leser, der Bücher ausgeliehen hat, eine Mail der Bücherei, in der an die Rückgabe erinnert wird. Es wird darum gebeten, möglichst erst an dem Tag zu kommen, zu dem die Bücher fällig sind. Da sich derzeit über 850 Bücher in der Ausleihe befinden, soll somit verhindert werden, dass zu viele Leser gleichzeitig in die Bücherei kommen. Es wird das Tragen eines Mundschutzes empfohlen. Es wird darum gebeten, pro Familie mit nur einem Erwachsenen und einem Kind zu kommen und den Aufenthalt in der Bücherei auf 15 Minuten zu beschränken.Wer sich nicht gesund fühlt, bleibt bitte zu Hause und verlängert seine Bücher telefonisch, per Mail oder selber online. Weitere Hinweise für den Besuch in der Bücherei sind auch dem Aushang direkt vor Ort zu entnehmen.