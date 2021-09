Bürger-Frühschoppen

CDU lädt auf den Hof Meinheit ein

Buchholz-Marklendorf. Der CDU Ortsverband Buchholz-Marklendorf lädt alle Einwohner am Sonntag, 5.September, ab 10 Uhr zum Bürgerfrühschoppen im Allerweg 4 in Marklendorf auf dem Hof von Familie Meinheit ein. Unter dem Motto „ Das Ohr nah am Bürger“ freuen sich Bürgermeisterkandidat Joachim Plesse und die CDU-Kandidaten für den Gemeinderat auf viele interessante Einzelgespräche, Fragen und Anregungen rund um alle aktuellen Themen in dieser Gemeinde im direkten Dialog.Landrat Manfred Ostermann wird zwischen 10.15 Uhr und 11 Uhr ebenfalls für Gespräche und Fragen zur Verfügung stehen.Für die Kinder steht eine Hüpfburg bereit, fürs leibliche Wohl und Musik ist ebenfalls gesorgt.Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter unter Einhaltung der Coronaregeln statt.