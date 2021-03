Bürgerbüro: Termine finden statt

Schwarmstedt. Keine zusätzlichen Einschränkungen mehr im Bürgerbüro im Rathaus Schwarmstedt. Weitere Verdachtsfälle auf Covid19 haben sich zum Glück nicht bestätigt, so dass bereits im Laufe des Montags der Betrieb wieder aufgenommen wurde. Bereits zahlreichreiche Bürger haben die ihnen vergebenen Termine wahrgenommen und Dienstleistungen des Bürgerbüros in Anspruch genommen. Es kam kaum zu Einschränkungen. Auch die Kfz-Anmeldung ist möglich. Zum Besuch des Bürgerbüros ist weiterhin eine Terminvereinbarung nötig. Bürger, die einen Termin im Bürgerbüro wünschen, können diesen in vielen Fällen auch bequem online unter www.schwarmstedt.de vereinbaren.