Bürgerbus – Neue Haltestelle In Schwarmstedt, Straße: „Am Urnenfeld“

Schwarmstedt. Anwohner des Schwarzen Weges hatte sich an den Landkreis Heidekreis gewandt und die Einrichtung einer neuen Haltestelle in Schwarmstedt im Bereich Schwarzer Weg/Am Urnenfeld angeregt. Der Landkreis ist dieser Anregung gefolgt und es wurde vom Bürgerbusverein eine neue Haltestelle eingerichtet. Die Haltestelle befindet sich nun in der Straße Am Urnenfeld und wird im Linienbetrieb ab dem 3. Februar dreimal am Tag angefahren, am Vormittag um 8.25 und 10.32 Uhr sowie am Nachmittag um 16.01 Uhr. Durch diese Einrichtung der neuen Haltestelle verschieben sich die An- und Abfahrtzeiten an den übrigen Haltestellen um circa zwei bis drei Minuten, so dass ein neuer Fahrplan geschrieben und gedruckt werden musste. Die neuen Fahrpläne sind ausgelegt bei den Partnern des Vereins wie REWE, Edeka, Penny, DM oder auch in Lindwedel im dortigen NP-Markt und bei der Post. Weiterhin können sie auch über die Vorstandsmitglieder angefordert werden. In diesem Zusammenhang bleibt zu erwähnen, dass einige Haltestellen in „Bedarfshaltestellen“ umgewandelt wurden. Dabei handelt es sich um Haltestellen, die wenig frequentiert werden. Zu Bedarfshaltestellen wurden im Linienbetrieb in Engehausen die Haltestellen: Dorfstraße und Stillenhöfen; in Marklendorf die Haltestelle: Hasselkamp und in Lindwedel der Buchholzer Weg.

Sollte Bedarf auf Beförderung bestehen, wird der Fahrgast gebeten, spätestens eine halbe Stunde vor Abfahrt im Bus anzurufen unter Telefon (01 75) 8 22 85 78. Der Fahrer des Busses wird dann im Linienbetrieb die entsprechende Haltestelle anfahren und den Fahrgast aufnehmen. Dass es aufgrund der Bauarbeiten auf der Autobahn 7 immer wieder zu erhöhtem Verkehrsaufkommen auf den Umleitungsstecken kommen kann, ist schon fast zur Normalität geworden. Der Vorstand des Vereins bittet an dieser Stelle um Verständnis und hofft trotzdem, dass weiterhin viele Bürger das Angebot des Bürgerbusvereins nutzen und die Beförderungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen.