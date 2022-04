Bürgergespräch mit der SPD

Buchholz. Die SPD-Fraktion Buchholz/ Marklendorf lädt zum nächsten Bürgergespräch am Donnerstag, 5. Mai, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Buchholz ein. An diesem Tag wird die Projektgruppe um Norbert Blume das Projekt „Dorfladen“ vorstellen. Zu weiteren Themen sind Anregungen, Vorschläge und Fragen der Bürger willkommen. Die SPD-Fraktion freut sich auf einen konstruktiven Austausch.