Bürgerinitiative verschenkt Bauzaun-Banner

Schwarmstedt. Die Bürgerinitiative Krankenhaus Schwarmstedt hat noch zahlreiche Bauzaun-Banner über. Allein 35 Banner wurden durch private Spenden von Bürgern aus der Samtgemeinde finanziert. Die Rückseite kann noch gut bemalt und beschriftet werden. Die Bürgerinitiative verschenkt diese daher an Vereine und Institutionen in der Samtgemeinde Schwarmstedt. Die ersten Banner wurden so bereits verteilt und mussten nicht weggeworfen werden. Rückmeldungen sind über das Kontaktformular auf der Homepage www.bi-Krankenhaus-Schwarmstedt.de möglich. Die Abgabe erfolgt solange der Vorrat reicht.