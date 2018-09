Bundestags-Abgeordnete Pia Zimmermann im Heidekreis

Die LINKE im Heidekreis hat einen prominenten Gast: die Bundestags-Abgeordnete Pia Zimmermann, Pflegepolitische Sprecherin der LINKEN, wird am Freitag, 21. September, um 18.30 Uhr im Hotel Meyn in Soltau, Poststraße 19 zum Thema Gesundheit im Heidekreis mit den Bürgern diskutieren. Viele Menschen im Heidekreis fragen sich: Was wird aus dem Heidekreis-Klinikum? Kann das funktionieren mit nur einem Standort? Wie kommen die Rettungsdienste bei dauerndem Stau auf der A 7 mit den Verletzten zur Klinik? Wo und wie werden die Kinder geboren und die Mütter umsorgt? Wo finde ich noch einen Hausarzt in erreichbarer Nähe? Was wird, wenn ich mal pflegebedürftig werde? Wer unterstützt mich, wenn ich Angehörige zu pflegen habe? Diesen Sorgen möchte die Linke ein Forum zur Diskussion und gegenseitigen Verständigung geben. Sie lädt dazu Beschäftigte des Gesundheitswesens, Sozialverbände, Parteien und alle Betroffenen ein.