Bunter Nachmittag

Schwarmstedt. Der Senioren - und Behindertenbeirat Schwarmstedt lädt herzlich ein in sein Büro, Hauptstraße 4, am Donnerstag, 7. März, um 15 Uhr zu einem bunten Nachmittag mit dem Thema: Geistig und körperlich fit in den Frühling. Wie immer unter netten Menschen und bei Kaffee, Tee und Keksen. Der Eintritt ist frei.