Bunter Nachmittag

Schwarmstedt. Zu einem bunten Nachmittag mit Kaffee, Tee und Keksen lädt der Senioren- und Behindertenbeirat Schwarmstedt am Donnerstag, 6. Juni, um 16 Uhr in sein Büro an der Hauptstraße 4 ein. Das Thema: „Ich ging durch einen grasgrünen Wald.“ Der Eintritt ist frei.