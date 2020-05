Bus beschädigt

Schwarmstedt. Am vergangenen Wochenende beschädigten Unbekannte am Schienenweg in Schwarmstedt die Heckscheibe eines Omnibusses, zerstörten eine weitere Scheibe der

Doppelflügeltür und verschafften sich vermutlich auf diese Weise Zutritt zum Fahrzeug. Aus dem Inneren wurde nichts entwendet. Die Täter stahlen das hintere Kennzeichen. Die Gesamtschadenshöhe wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.