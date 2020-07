Bus überholt

Eickeloh: Ein 81-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Dienstagmittag die L 190 in

Richtung Eickeloh und überholte einen davor fahrenden Gelenkbus, obwohl

Gegenverkehr herrschte. Trotz einer Gefahrenbremsung und eines Ausweichmanövers

des entgegenkommenden Pkw kam es zu einer Berührung mit Pkw und Bus. Die

Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf

rund 7.000 Euro geschätzt.