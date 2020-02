Busch angesteckt

Lindwedel. Drei Kinder stehen im Verdacht am Donnerstag, 6. Februar, in der Zeit zwischen

17.10 und 18.35 Uhr einen Busch an der Sprockhofer Straße in Brand gesetzt zu haben. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht, sodass ein komplettes Übergreifen auf einen Carport verhindert werden konnte. Der Carport wurde nur leicht beschädigt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.