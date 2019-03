Buschwerkannahme für das Osterfeuer 2019 in Bothmer

Bothmer. Auch im Jahr 2019 richtet die Freiwillige Feuerwehr Bothmer das Osterfeuer aus. Wer in seinem Garten bis dahin den Frühjahrsputz getätigt hat, kann sein Buschwerk gerne an folgenden Tagen beim Osterfeuerplatz „Am Kiessee“ vorbeibringen: Die Annahme findet an folgenden Samstagen statt: 30. März, 6. und 13. April jeweils von 10 bis 16 Uhr, sowie am Samstag, 20. April, von 8 bis 12 Uhr. Es darf nur unbehandeltes und unbearbeitetes Holz angeliefert werden (Buschwerk, Strauchschnitt, Äste). Es wird Kein Bauholz (Zäune, Bretter mit Nägeln oder behandeltes Holz), Baumstubben, Laub oder Rasenschnitt angenommen. Die diensthabenden Kameraden sind angewiesen, nicht in Frage kommendes Material zurückzuweisen. Es erfolgt keine Annahme außerhalb dieser Zeiten.

Am Ostersonntag, 21. April, wird um 18.30 Uhr, wie auch schon im vergangenen Jahr, mit einer Ostereiersuche für die Kinder auf dem Gelände begonnen. Das Osterfeuer wird sodann bei Einbruch der Dunkelheit, wie immer von den Kameraden der Jugendfeuerwehr Bothmer entzündet. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Neben Bratwurst werden auch in diesem Jahr zusätzlich Currywurst, Pommes Frites sowie Cocktails angeboten.