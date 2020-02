CDU Buchholz/Marklendorf lädt zum Spieleabend

Buchholz. Am Sonnabend, 22. Februar, um 18 Uhr findet der diesjährige Spieleabend der CDU Buchholz/Marklendorf statt. Alle begeisterten Knobler, Skat- und Doppelkopf-Spieler der Region und diejenigen, die es noch werden wollen sind herzlich eingeladen, an den Spielen im Dorfgemeinschaftshaus Buchholz teilzunehmen. Attraktive Fleisch- und Sachpreise warten auf jeden einzelnen Spieler. In der Startgebühr in Höhe von zehn Euro ist der Spaß an diesem Abend inklusive und garantiert. Auch Speisen und Getränke stehen wie immer bereit. Der CDU-Ortsverband Buchholz/Marklendorf freut sich, viele motivierte Spieler an diesem Abend begrüßen zu dürfen. Einlass zu der Veranstaltung ist ab 17.15 Uhr.

Anmeldungen nehmen entgegen: Uwe Heinsius unter Telefon (0 50 71) 25 83, Joachim Plesse (0 50 71) 6 80, Otto Holze (01 71) 2 00 98 40 und Stephan Meinheit (0 50 71) 9 79 11 15. Ein Fahrdienst für die Senioren aus der Samtgemeinde steht bereit. Für die Nutzung wird ebenfalls um Anmeldung gebeten.