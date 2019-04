CDU-Bürgerstammtisch

Buchholz. Nach einem äußerst spannenden Vormittag beim letzten CDU-Bürgerstammtisch im März, bei dem Niedersachsens CDU-Generalsekretär Kai Seefried vor 80 Gästen in Plesse's Gasthof zu den aktuellen „brennenden“ politischen Themen referierte und ausführlich Stellung bezog, freut sich die CDU Buchholz/Marklendorf sehr auf den nächsten Stammtisch am Sonntag, 5. Mai, um 10.30 Uhr im Sportheim Buchholz. Bei Kaffee und belegten Brötchen warten auch dieses Mal wieder äußerst interessante Themen auf die Gäste. Für jeden interessierten Bürger bietet sich an diesem Tag auch eine ganz besondere Gelegenheit. Unter dem Motto „Was ich den Gemeindedirektor schon immer fragen wollte...“, stellt sich Samtgemeindedirektor Björn Gehrs den direkten Fragen der Bürger. Gerade im Hinblick auf die anstehende Wahl wird es sicher interessant sein, wie sich der Gemeindedirektor zu aktuellen Themen in der Gemeinde Buchholz/Marklendorf positioniert und welche Pläne die Verwaltung für die Gemeinde hat.

„Wir freuen uns, dass Björn unserere Einladung direkt angenommen hat und wir im Rahmen unseres Bürgerstammtisches unseren Gästen wieder ein abwechslungsreiches Programm anbieten können“, blickt der Vorsitzende Joachim Plesse voller Vorfreude auf den Stammtisch voraus.