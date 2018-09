CDU-Bürgerstammtisch wird verschoben

Buchholz. Der nächste CDU-Bürgerstammtisch kann aus organisatorischen Gründen nicht wie geplant am 30. September stattfinden. Der Bürgerstammtisch findet nun am Sonntag, 21. Oktober, um 10.30 Uhr in Plesses Gasthof statt. Nähere Informationen zu den Inhalten werden rechtzeitig bekannt gegeben. Der CDU-Ortsverband Buchholz/Marklendorf wünscht allen Bürgern einen schönen Start in die Oktoberfestsaison.