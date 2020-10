Computerworkshop

Schwarmstedt. Beim Senioren- und Behindertenbeirat findet am Donnerstag, 22. Oktober, wieder der Computerwokshop von 10 bis 12 Uhr in den Räumen in der Hauptstraße 4 statt.

Hier treffen sich Nutzer, die auf ihren jeweiligen Gebieten Könner sind. Auch Anfänger sind herzlich willkommen. Um die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten, wird um telefonische Anmeldung unter der Nummer (0 50 71) 13 94 gebeten.