Coriona-Schnellteststellen

Heidekreis bietet mehrere Testzentren an

Heidekreis. Im Heidekreis bieten weitere Teststellen die Möglichkeit an, kostenlose PoC-Antigen-Schnelltest durchführen zu lassen. Durch den Heidekreis wurdenunter anderem die Johanniter-Unfallhilfe mit der Durchführung von Tests in Schwarmstedt, Celler Straße 7, Hodenhagen, Volksloh 5 und Rethem, Zur Scheibenwiese 2, beauftragt. Aus organisatorischen Gründen ist eine Terminvereinbarung erforderlich, die über die Telefonnummer (08 00) 0 01 92 41 oder unter www.johanniter.de/schnelltest-nb erfolgen kann. Die Öffnungszeiten können ebenfalls der angegeben Website entnommen werden.Weiterhin bietet der Ambulante Hauspfledienst „Ole School“ in der Gartenstraße 3, in Bispingen kostenlose Testungen an. Hierzu ist eine Terminvereinbarung unter der Telefonnummer (0 51 94) 9 09 32 39 oder unter www.ahd-pflege.de möglich.Weitere Teststellen in Schneverdingen, Munster, Soltau, Walsrode und Bad Fallingbostel befinden sich derzeit in der Vorbereitung. Eine aktuelle Übersicht aller vom Heidekreis beauftragter Teststellen sowie der Apotheken und Arztpraxen, die ebenfalls kostenlose PoC-Antigen-Schnelltest anbieten, können tagesaktuell der Homepage des Landkreises Heidekreis unter https://www.heidekreis.de/home/gesundheit-soziales... eingesehen werden.