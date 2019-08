Dart-Turnier mit Pfeil und Bogen

Hope. Am Sonnabend, 7. September, findet in Hope das erste Hoper Bogen-Dart-Turnier statt. Ab 13 Uhr bietet die Bogensparte des Schützenvereins Hope allen aktiven Schützen die Möglichkeit, sich in einem Dart-Turnier zu messen. Auch unerfahrene Bogenschützen können sich am Bürgerschießen beteiligen. Wegen begrenzter Teilnehmerzahl bittet der Veranstalter alle Interessierten sich bis zum 2. September bei Stefanie Heinrich unter der Telefonnummer (0 50 73) 92 33 09 anzumelden. Das Startgeld für Kinder und Jugendliche liegt bei acht Euro. Erwachsene bezahlen 13 Euro. Ab 10 Uhr bietet der Verein auf seinem Gelände am Hoper Bahnhof ein Schnupperschießen für jedermann. Essen und Trinken werden vom Verein angeboten.