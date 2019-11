Der Junge muss an die frische Luft

Schwarmstedt. Der Seniorenbeirat Schwarmstedt lädt herzlich ein in sein Büro, Hauptstraße 4, am Donnerstag, 28. November, um 15 Uhr. Die Teilnehmer wollen sich mit der Kindheits- und Familiengeschichte eines Jungen der 60er Jahre im Ruhrpott auseinandersetzen in netter Runde, wie immer bei Kaffee,Tee und Keksen. Der Eintritt ist frei.