Der Nikolaus kommt

Heidekreis. Am Sonntag, 8. Dezember, gegen 14 Uhr wird der Nikolaus auf dem Flugplatz in Hodenhagen auf dem Weg zurück in den Norden zwischenlanden. Dafür hat die Fimra Landwurst Rose gesorgt. Für alle Kinder hat er ein kleines Geschenk dabei. Die Eltern haben währenddessen die Möglichkeit sich vom Team des Fliegerstübchens „Samira“ bewirten zu lassen.