Der Weihnachtsmann kommt

Grindau. Auch für dieses Jahr hat der Weihnachtsmann zugesagt, am Sonnabend, 1. Dezember, ab 16 Uhr mit Geschenken für die Kinder am Schützenhaus in Grindau zu erscheinen. Alle Grindauer sowie Freunde des Schützenvereins sind herzlich eingeladen, dabei zu sein, sich am Schmücken des Christbaumes zu beteiligen oder einfach nur ein paar gesellige Stunden bei Bratwurst und Glühwein zu verbringen. Für das leibliche Wohl ist also wie immer gesorgt. Der Schützenverein freut sich auf eine rege Teilnahme.