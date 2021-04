Dialog Heidekreis

Heidekreis. Die SPD Heidekreis lädt gemeinsam mit dem SPD Ortsverein Schwarmstedt zum nächsten Dialog ein. Nachdem die SPD ihre Dialog-Reihe mit dem Thema Mobilität gestartet hat, geht die Dialog-Reihe weiter. Gemeinsam mit dem SPD Ortsverein Schwarmstedt soll das Thema Wohnen und Arbeiten behandelt werden. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen bei der Veranstaltung mitzumachen. Die Veranstaltung läuft am 20. April von 18.30 bis 20 Uhr über „Zoom“. Eine Teilnahme per Telefon ist auch möglich. Interessierte werden gebeten, sich vorher per E-Mail an dialog@spd-heidekreis.de anzumelden. Dann erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kurz vor der Veranstaltung auch die Zugangsdaten zur Veranstaltung. Die SPD Heidekreis und der Ortsverein Schwarmstedt freuen sich auf den Dialog.