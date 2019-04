Die innere Kritikerin

Seminar, um sich selber zu coachen

Heidekreis. Jeder Mensch führt verschiedene Teammitglieder in sich – manche bewusst, manche unbewusst. Es ist sozusagen wie in einem kleinen Unternehmen. Jeder sollte sich mit seinem inneren Team auseinandersetzen. Und lernen, welche Teammitglieder besser gesteuert werden sollten. Dieses Seminar gibt den Auftakt zur weiteren Persönlichkeitsentwicklung, damit die Teilnehmer gestärkt und selbstbewusst zum Beispiel in Vorstellungsgesprächen und im Job reagieren und kommunizieren können. Termin ist am Dienstag, 14. Mai, von 9 bis 13 Uhr im Landkreisgebäude Soltau, Harburger Straße 2, Raum 305, Anmeldeschluss ist der 7. Mai. Veranstalter und Anmeldung bei der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis, Telefon (0 51 91) 97 06 12 oder per E-Mail www.koostelle- heidekreis.de.